Atassut i tvivl om mindretalsregering

Walter Turnowsky Fredag, 28. september 2018 - 13:14

Atassuts formand Siverth K. Heilmann vil ikke umiddelbart love at være del af en Siumut-ledet mindretalsregering.

Han og Nunatta Qitornais Vittus Qujaukitsoq har netop været til møde hos Siumut for at drøfte situationen, efter at Demokraterne har meldt ud, at de ikke går med i en koalition. Til gengæld tilbyder partiet at agere parlamentarisk grundlag for en mindretalsregering.

- Vi er meget i tvivl om, hvorvidt vi ønsker at være del af en mindretalsregering, siger Siverth K. Heilmann.

Atassut har nu trukket sig tilbage for at drøfte situationen. Senest klokken 14.30 skal Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai mødes igen.

Ind til videre er der ingen udmelding fra Siumut efter Demokraternes udmelding tidligere i dag.