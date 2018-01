Astronomer finder masser af kæmpestjerner i nabogalakse

Astronomer har i en galakse tæt på vores egen opdaget et stort antal kæmpestjerner, som er mange gange større end vores egen sol.

Det skriver den britiske avis The Independent.

I størstedelen af universet anses den slags massive stjerner for at være sjældent forekommende.

Men da astronomer kiggede nærmere på 30 Doradus, en del af galaksen Den Store Magellanske Sky, fandt de næsten 1000 såkaldte kæmpestjerner.

Antallet af massive stjerner "forbløffede" forskerne, fortæller dr. Fabian Schneider, astronom ved universitet i Oxford.

Han er leder af et hold af internationale forskere, som har offentliggjort opdagelsen i det videnskabelige tidsskrift Science.

- Vi talte dem i dette store stjernedannende område, og vi tænkte "wow - der er faktisk langt flere, end vi troede", siger han til avisen.

30 Doradus er en af de regioner i Universet, hvor stjerner bliver født i enorme molekylære skyer af gas og støv.

- Disse materialer kollapser under deres egen tyngdekraft, og i denne sammentrækning danner de stjerner, forklarer Fabian Schneider.

Som tommelfingerregel har det ifølge The Independent hidtil været antaget, at under end én procent af nye stjerner kan kategoriseres som "massive".

Det vil sige med en masse, der er mindst ti gange større end Solens.

Men I 30 Doradus vrimler det ifølge forskerne nærmest med den slags giganter. Antallet af massive stjerner er cirka en tredjedel højere end hidtil antaget.

Undersøgelsen rokker også ved den hidtidige vurdering af størrelsen af de største af stjernerne i 30 Doradus.

Nogle af supersværvægterne kan have en masse svarende til 200 gange Solens.

- Disse massive stjerner er bæster. De er ekstremt lysende. En stjerne med 100 gange Solens masse producerer en lysstyrke på omkring en million gange vores egen sol, siger han.

Den Store Magellanske Sky ligger i en afstand på 170.000 lysår fra Jorden.

/ritzau/