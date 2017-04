Asteroide nærmer sig Jorden: Ikke set større siden 2004

En "potentielt farlig" asteroide passerer onsdag 19. april tæt forbi Jorden.

Asteroiden er knap en kilometer i diameter, og den er dermed den største asteroide til at passere så tæt på Jorden siden september 2004.

Det er dog endnu uvist, hvor stor asteroiden nøjagtigt er.

Det er den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, der har kategoriseret asteroiden som værende "potentielt farlig". Og hvis en asteroide af den størrelse skulle ramme Jorden, ville det da også være alvorligt.

Det siger Michael Linden-Vørnle, der er astrofysiker ved Institut for Rumforskning og Rumteknologi på Danmarks Tekniske Universitet.

- Hvis en asteroide i den her størrelsesorden ramte Jorden ville det give meget, meget voldsomme ødelæggelser - lidt afhængigt af, hvor den ramte.

- Det ville lave kæmpestore skader og få store konsekvenser for verdensøkonomien, siger Michael Linden-Vørnle til Ritzau.

Der er dog næppe nogen fare for, at man behøver dukke hovedet onsdag 19. april. Nasa oplyser således, at asteroiden - der går under navnet 2014 JO25 - vil være omkring 1,8 millioner kilometer fra Jorden, når den passerer.

Det er 4,6 gange afstanden til månen, og senest en stor asteroide fløj så tæt forbi Jorden var altså asteroiden ved navn 4179 Toutatis i 2004.

Og asteroider er interessante af to årsager, siger Michael Linden-Vørnle.

- For det første er det byggeaffald fra dengang, hvor vores solsystem blev dannet for næsten 4,6 milliarder år siden. Vi kan lære mere om solsystemets udvikling ved at studere asteroiderne, siger han og fortsætter:

- Der er også en risiko for, at Jorden kan blive ramt af større asteroider. Vi vil gerne forstå, hvad det er for nogle objekter, så vi bedst muligt kan forhindre en kollision med Jorden i fremtiden.

