Assistenttræner: Spillerne glæder sig til kampe

- Stemningen er rigtig god i landsholdstruppen, og vi går efter en bedre resultat end sidste års Nordic Cup. Spillerne glæder sig helt vildt meget til at deltage.

Det siger futsal-landsholdets assistenttræner Kaassannguaq Zeeb til Sermitsiaq.AG. Futsal-landsholdet sluttede i sidstepladsen ved Nordic Cup sidste år, men den store højtepunkt ved den turnering var sejren over Norge.

Men der vil ikke være lette kampe i turneringen, siger Kaassannguaq Zeeb.

- Der spilles på et andet niveau end vi er vant til. Så det har været vigtigt med at holde træninger op til turneringen. Vi skal have hovedet koldt i turneringen, hvis vi ikke skal blive fanget af de andre holds systemer, fortæller den assisterende træner.

Indøvet systemer

Kaassannguaq Zeeb siger også, at der ikke vil være store forandringer spillemæssigt end tidligere år.

- Spillerne har øvet systemer, og kontraspillet bliver vigtig under turneringen. Spillerne har øvet systemer ved hjørnespark, indspark samt frispark, fremhæver han.

Han ærger sig over, at det ikke har været muligt at aftale træningskampe under deres ophold i Danmark.

- Der spilles stadig liga-kampe i Danmark, derfor skal vi ikke spille træningskampe. Men selvfølgelig vil der være flere træninger i Danmark, siger Kaassannguaq Zeeb.

Godt forberedt til kampe

Og det bliver heller ikke let at vinde Nordic Cup, siger den assisterende træner.

- Det er ikke vores forventning at vinde turneringen, men selvfølgelig vil vi give alt for at vinde kampe. Vi er godt forberedt til turneringen, og vi skal vurdere vores modstandere op til kampene, og lave aftaler indbyrdes. Det bliver spændende at se, hvor vi ligger hen niveau-mæssigt. Efter turneringen skal vi lave en analyse, og se, hvordan vi kan komme videre, lyder det fra Kaassannguaq Zeeb.

Futsal-landsholdet skulle ellers været taget afsted til Danmark i går, fredag, men på grund af vejret er de ikke rejst endnu. Holdet spiller deres første kamp på onsdag, hvor de møder de forsvarende mestre, Finland.