Asii: Vi kan lære meget af Attu

- Der er fantastisk at se et så konstruktivt samarbejde mellem fiskere og fangere og biologer, og det gør mig stolt af mit land. Det viser at vi har mulighederne for at for at udvikle innovative initiativer, som hele verden kan lære af.

Det skriver borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup i en pressemeddelelse, der lykønsker prismodtagerne.

Årets tema for den nordiske miljøpris var initiativer, som beskytter livet i havet, og her var det Attu, der løb med prisen, hvor de modtog 350.000 kroner.

Erfaringerne fra Attu allerede har inspireret lignende projektere i Finland og Rusland.

- Det er dejligt af vide at erfaringer om bæredygtighed fra vores land er med til at gøre forvaltningen bedre i andre lande. Nu håber jeg bare at fiskere og fangere i min egen kommune også vil tage ideen til sig, lyder det fra Asii Chemnitz Narup.

