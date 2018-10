Asii om Sara: Tragisk for Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 30. oktober 2018 - 08:13

Den overraskende beslutning om at stoppe som formand for det næststørste parti i Grønland, som Sara Olsvig orienterede om mandag på et pressemøde, begrædes af den kommunale IA-veteran Asii Chemnitz Narup.

- Hun er ordentligt i omgangen med magten, fastslår Asii Chemnitz Narup.

Stof til eftertanke

- Det giver stof til eftertanke, at kvinder vælger at forlade politik. Den dårlige politiske tone og ledelse af landet skræmmer kvinder væk, siger Asii Chemnitz Narup, der glæder sig over, at formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt har taget emnet op.

- Jeg venter spændt på et udspil fra hende, siger borgmesteren fra Nuuk.

Inkompetent ledelse

- Politisk er landet præget af ustabilitet, og der har været et utal af udskiftninger af fagministre. Landet er præget af dyb inkompetent ledelse, fastslår Asii Chemnitz Narup, der meget bastant afviser, at hun skulle være en kandidat til formandsposten i partiet.

- Jeg kan forsikre alle om, at jeg vil bruge min arbejdskraft og kompetencer i kommunen. Man skal ikke kimse af, at den erfaring, jeg har opnået, giver mig bedre muligheder for at passe den kommunale butik, pointerer IA-politikeren.

Ingen favoritter

Asii Chemnitz Narup har ingen favorit til formandsposten.

- Det kræver god tid og omtanke, som jeg vil bruge frem til landsmødet, siger borgmesteren.

Om kritikken af den inkompetente politiske ledelse i landet uddyber hun, når hun bliver konfronteret med, at IA jo har siddet i koalition med Kim Kielsen.

- Det var ikke lang tid, vi sad i den koalition. Vi havde på ingen måde mulighed for at nå at skabe mærkbare forandringer, fastslår hun om den halvandet år lange koalitionsperiode sammen med Partii Naleraq og Siumut.