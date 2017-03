Asii overvejer sagsanlæg mod Martha Lund Olsen

IA-borgmester Asii Chemnitz Narup er så fortørnet, at hun overvejer at tage et juridisk skridt på baggrund af beskyldninger, som Siumut-borgmesterkandidaten Martha Lund Olsen er kommet med.

For at forstå den indædte fight de to imellem skal tiden skrues 12 år tilbage til 2005.

Dengang købte Martha Lund Olsen, som havde titel af departementschef, sin bolig gennem den omstridte lejer-til-ejer-ordning, som var særdeles lukrativ, fordi man fik en stor rabat på huset og et afdrags- og rentefrit lån på 40 procent af købssummen.

De lempelige vilkår førte til skandalehistorier i medierne, da det kom frem, at topembedsmænd og landsstyremedlemmer, deriblandt Jørgen Wæver Johansen og Johan Lund Olsen, havde benyttet sig af det gode tilbud.

Lukrativt salg?

Forleden – 12 år senere – kom det så frem, at Martha Lund Olsen havde besluttet at sælge sit hus, hvilket netmediet kamikposten.gl beskrev på følgende måde:

"Lukrativt: Martha Lund Olsen kan tjene ca. 2.5 mio. kr. på salg af bolig hun købte af Grønlands Hjemmestyre”.

Over for AG understreger Martha Lund Olsen, at hun ikke har overtrådt loven, og i øvrigt har puttet mere end én million kroner i huset til renovering.

Ufint træk

Hun mener, at det er et ufint træk i kommunalvalgkampen, for hun kan dokumentere at salgsopstillingen er blevet hentet fra ejendomsmægleren i arbejdstiden af en medarbejder tæt på Sermersooqs borgmester Asii Chemnitz Narup, kort før webmediet skrev sin historie.

- Når de har bragt det her frem, er det jo for at få mig ned med nakken, siger Martha Lund Olsen blandt andet til avisen AG.

Tror du at det er på Asii Chemnitz Narups ordre? Hvis du ikke kan bevise det, er det jo bagvaskelse?

- Jeg har svært ved at forestille mig, at en medarbejder så tæt på kunne finde på at gøre sådan noget, uden at det var clearet. Når det er downloadet i arbejdstiden, har jeg svært ved at se, at det skulle være på eget initiativ. Men det er jo ikke til at vide. Jeg håber ikke, at det er Asii, der har gjort det. Jeg ville være dybt skuffet. Men det er mærkeligt, at sådan noget kan ske, uden at hun er orienteret, siger politikeren, som har klaget til kommunen.

Asii afviser kategorisk

Over for AG afviser Asii Chemnitz Narup kategorisk at hun har noget med Kamikposten.gl's historie at gøre. Men først og fremmest er hun rasende over Martha Lund Olsens anklage om at kommunens medarbejdere skulle lade sig bruge politisk i en valgkamp.

- At jeg skulle gå rundt og dirigere mine ansatte til at lave grimme rævestreger i en valgkamp, det ligger fuldstændig uden for min måde at arbejde på. Jeg vil overhovedet ikke finde mig i den type anklager. Det er så groft. Jeg går til valgkamp på politik, ikke på at skulle svines til med den her slags fuldstændigt grove beskyldninger, siger Asii Chemnitz Narup, der vil sætte en advokat på sagen.

