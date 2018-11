Asii om ny lufthavn: Nu må vi i gang

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 16. november 2018 - 06:26

- Lufthavnsbeslutningen forpligter såvel lands- som kommunalpolitikerne. Nu skal vi i gang med at sikre, at vi får fuldt udbytte af den nye lufthavn, når den står klar, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup til Sermitsiaq.AG.

Allerede i næste uge skal kommunalpolitikerne på en temadag beskæftige sig med de vækstmuligheder, som en ny atlantlufthavn i Nuuk afføder.

Brainstorm

- Vi skal på temadagen blandt andet tale om turisme. Ja, der skal brainstormes med det formål at sikre, at turisterhvervet udvikles, da det uden tvivl vil få en enorm betydning for hovedstaden, når den nye lufthavn står klar, forklarer borgmesteren, der forsikrer, at intet kommer af sig selv.

- Det er vigtigt, at vi allerede nu går i gang med arbejdet, understreger Asii Chemnitz Narup.

Dagen blev fejret

Hun henviser til, at 25 års diskussioner og mange hyldemeter rapporter har ligget forud for den historiske beslutning torsdag, hvor kommunen fejrede dagen med gratis pølser foran Inatsisartut-bygningen.

Borgmesteren udtrykker “kæmpe glæde” over, at Nuuk nu vil få en 2.200 meter lang landingsbane, hvor store atlantfly kan lande.

- Forretningspotentialet for byen er jo entydigt, og rejser mange perspektiver for fremtiden. Nu skal vi sikre fuldt udbytte, samtidig med at vi har fokus på at byen udvikles på en bæredygtig måde, understreger IA-borgmesteren, der spår store forandringer for byen.

Tag aktivt del

- Det er mit håb, at så mange som muligt af byens borgere vil tage aktiv del i den kommende proces, siger Asii Chemnitz Narup.