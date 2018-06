Asii til Naalakkersuisut: I skaber tvivl og skræmmer investorer væk

redaktionen Søndag, 10. juni 2018 - 10:24

Selvom borgmesteren gør sit for at bruge diplomatiske vendinger, er der ingen tvivl om, at hun er skuffet og stiller spørgsmålstegn ved Naalakkersuisuts troværdighed og vilje til at skabe rammer for Grønlands udvikling.

Avisen Sermitsiaq spurgte hende, om hvad hun vil sige til Naalakkersuisut i forhold til den seneste udvikling, når det gælder lufthavnspakken:

- I skaber tvivl og skræmmer investorer væk! Vil I vort land? Vil I deltage i udviklingen af vort land, eller arbejder I bevidst for at bremse udviklingen, så vi alle får dårligere kår? Skal vi alle stoppe op, uden at være i stand til at tage nye skridt? Hvis det er tilfældet, vil det være en fatal fejltagelse! I en tid, hvor vi allermest har brug for, at vi sammen kan skabe vort land som et godt sted at leve i, og som vi, og i særdelehed investorer, kan sætte lid til, er det mildest talt en meget tvivlsom og ufrugtbar vej, I er ved at skabe, hvis I fortsætter på den måde!

Frygter at investorer springer fra

Asii Chemnitz Narup påpeger, at hovedstadsstrategien, der skal gælde frem til 2030 og udvidelsen af lufthavnen i Nuuk til 2200 meter, nøje er afstemt. Hun fortæller, at siden kommunalbestyrelsen lancerede hovedstadsstrategien, så har virksomheder og selskaber samt eksterne investorer påbegyndt deres planer for nye tiltag i netop hovedstaden, nogle som endda er klar til at trykke på startknappen, så snart udvidelsen kommer i gang, men nu frygter hun, at nogle med store planer vil springe fra.

Læs hele historien i ugens udgave af Sermitsiaq. Køb avisen her: