Asii og Kristin vil nu flette fingre

Fredag, 19. oktober 2018 - 10:55

De to kommuner har besluttet at samarbejde om blandt andet miljø, uddannelse og byudvikling.

Det var kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, der sidste år besluttede at tage kontakt til Tromsø Kommune.

- Tromsø har været igennem, den forandringsproces som vi er i gang med. Det er blevet en by med et blomstrende erhvervsliv, hvor de unge, veluddannede mennesker fra hele Norge ønsker at

bosætte sig. Jeg glæder mig meget til at lære af deres erfaring, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup i en pressemeddelelse.

- De to norske virksomheder, der i øjeblikket er ved at etablere sig i Nuuk; Hurtigruten og Kongsberg, har også afdelinger i Tromsø. Det var derfor rart at få bekræftet, at de virksomheder har betydet meget for byens udvikling, fortæller Asii Chemnitz Narup.

Det sårbare Arktis

For Tromsø rummer samarbejdet med den grønlandske kommune også muligheder.

- Arktis er sårbart, fordi isen smelter, og fordi her bor så få mennesker. Der er mange, der har interesser i Arktis. Ved at samarbejde kan vi sikre, at vi bliver hørt, når der bliver truffet

beslutninger i Bruxelles eller i Beijing, siger ordfører Kristin Røymo.

En delegation fra Tromsø kommet til Nuuk i foråret for at drøfte og igangsætte samarbejdet.