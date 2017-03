Asii: Kommunalvalget er det vigtigste valg i mange år

- I Grønland står vi ved en skillevej.

Sådan indleder borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA), i en kronik i Jyllands-Posten søndag.

Hun fremhæver, at trangen til at stå på egne ben og have større selvbestemmelse, betyder meget for rigtig mange borgere i Grønland.

- Grønland skal den 4. april til kommunalvalg – et valg der umiddelbart ingen interesse og opmærksomhed får i Danmark eller danske medier – men som ikke desto mindre godt kan få en afsmittende effekt på relationen til Danmark på lidt længere sigt.

Nye højder

- For kommunalvalget i Grønland finder sted i en meget intens politisk atmosfære, hvor ikke mindst spørgsmålet om forholdet til Danmark, sprog, forsoning og Rigsfællesskabet når nye højder, skriver Asii Chemnitz Narup.

Derfor mener hun, at den igangværende kommunalvalgkamp er den vigtigste i mange år 'ikke bare for Grønland, men også for Rigsfællesskabet.'

- For i Kommuneqarfik Sermersooq, den grønlandske hovedstadskommune – og i hele Grønland – står vi ved en skillevej: Skal vi skabe resultater, der peger fremad, og som giver borgerne muligheder og reelt grundlag for at tro på en god fremtid i Grønland og måske ovenikøbet tiltrække udenlandske investorer og arbejdskraft?, spørger hun.

Fremtid

Asii Chemnitz Narup viser også sine drømme for fremtiden i Nuuk.

- Mit drømmescenarie er ikke, at vi om bare få år, og med det yderste af neglene, kan holde sammen på landets cirka 56.000 indbyggere, heraf cirka 30.000 i Nuuk.

- Nej, jeg håber på, at vi bliver 75.000 indbyggere i Grønland – heraf 30.000 i Nuuk. Men det kræver, at vi kan holde på egen befolkning, lokke unge veluddannede hjem igen – samt gøre Grønland interessant for dygtig og kompetent arbejdskraft og ikke mindst kapital udefra, lyder det fra Asii Chemnitz Narup.