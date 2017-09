Asii: Fint at kommunerne betaler underholdsbidrag

Borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA), er ikke enig med sine to borgmester kollegaer, Malik Berthelsen (S) og Kiista P. Isaksen (S), om at ophæve forordningen om udbetaling af underholdsbidraget fra kommunerne.

Kommunerne må betale

Hovedstadskommunens borgmester mener, at det er på sin plads, at kommunerne udbetaler underholdsbidraget.

- Jeg vil gerne sige, at forsørgelsespligten for begge forældre er en god ting. Og hvis den ene forsørgelsespligtige ikke betaler, så mener jeg, at de offentlige må betale underholdsbidraget, for dermed sikrer man børnenes ret til at blive forsørget, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA).

Gæld på 143 millioner

Borgmesteren fortæller, at Kommuneqarfik Sermersooq udbetaler mange penge til underholdsbidraget, og restancerne til netop dette er på 143 millioner kroner i dag.

- Generelt skal de offentlige selvfølgelig være bedre til at få betalt borgernes restancer. Men jeg finder det meget vigtigt, at sikre børnenes rettigheder, og at være med til at vurdere denne her sag fra børnenes side, lyder det fra Asii Chemnitz Narup.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Sara Olsvig (IA), udtalte i går til Sermitsiaq.AG, at hun ikke mener, en annullering af den pågældende landstingsforordning er løsningen på problemet. Og nævner, at Naalakkersuisut arbejder på flere indsats for at gøre noget ved det.

