Asii dropper sagsanlæg mod Martha Lund Olsen

Kun en uge før valget faldt der en bombe, hvor Martha Lund Olsen følte sig snigløbet og efterfølgende anklagede borgmesteren for at stå bag oplysninger til en hjemmeside om, at Martha Lund Olsen havde sat sit hus til salg på lukrative vilkår, fordi hun havde købt den i sin tid til en meget favorabel pris af hjemmestyret.

Læs også: Asii overvejer sagsanlæg mod Martha Lund Olsen

Den mere end ti år gamle boligskandale kom pludselig til overfladen igen, fordi Martha Lund Olsen satte sit hus til salg for 3.495.000 kroner i forhold til købsprisen på 897.000 kroner.

Martha Lund Olsen sagde til AG, at hun kunne dokumentere, at salgsopstillingen var blevet hentet af en medarbejder tæt på Sermersooqs borgmester kort før webmediet skrev historien.

"Få mig ned med nakken"

- Det er ikke rart (… ) Og jeg har besluttet at blive og kæmpe lige som alle andre – det er jo det, om man bare skal give op, og det er jo det Asii har været efter. Når de har bragt det her frem, er det jo for at få mig ned med nakken, fastslog Martha Lund Olsen blandt andet over for avisen AG.

Den siddende borgmester afviste kategorisk, at hun skulle have haft noget med boligsalgs-historien at gøre.

- At jeg skulle gå rundt og dirigere mine ansatte til at lave grimme rævestreger i en valgkamp, det ligger fuldstændig uden for min måde at arbejde på. Jeg vil overhovedet ikke finde mig i den type anklager. Det er så groft, sagde Asii Chemnitz Natrup i slutningen af marts til AG og bedyrede, at hun ville sætte en advokat på sagen.

Tonen har fået en anden lyd

Her efter valgkampen har tonen fået en anden lyd fra den største stemmesluger ved det netop overståede kommunalvalg.

- Det var en fræk sag. Enormt provokerende, at hun (Martha Lund Olsen, red.) kom med disse beskyldninger mod min person, siger Asii Chemnitz Narup til Sermitsiaq.AG.

Hun vil imidlertid ikke føre sagen videre juridisk.

- Valgresultatet viser, at beskyldningerne ikke har bidt på vælgerne. Set i det lys skal man også have evnen til at tilgive og lade sagen ligge, siger Asii Chemnitz Narup, der fik 2.259 personlige stemmer mod Martha Lund Olsens 482 stemmer.