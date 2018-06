Asii med bredside mod Partii Naleraq

Walter Turnowsky Tirsdag, 26. juni 2018 - 08:22

I en kronik i Jyllands-Posten skyder borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA) med skarpt mod Partii Naleraq.

I kronikken argumenterer hun for det velkendte synspunkt, at en 2.200 meter landingsbane i Nuuk vil skabe vækst og udvikling i byen.

Men det mener hun bliver sat på spil.

- For siden valget til Inatsisartut i april har det ene af partierne, der indgår i Naalakkersuisut, nu sået tvivl om, hvorvidt vi i Nuuk skal kunne fastholde og udvikle de positive tendenser, vi møjsommeligt har skabt til gavn for borgerne i såvel hovedstad som kommune, og som tiltrækker borgere fra hele Grønland.

- Gift for investorer

Og lidt længere nede i konikken bliver Asii Chemnitz Narup endnu tydeligere.

- Så når Naalakkersuisut nu – med Partii Naleraq i spidsen – sår tvivl om noget så grundlæggende som vores fremtidige infrastruktur og om en atlant-landingsbane i landets hovedstad – så skaber det uro og usikkerhed om fremtiden, siger hun med direkte henvisning til naalakkersuisoq for finanser, Pele Broberg.

Uden at hans navn direkte nævnes, sigter Asii Chemnitz Narup især mod Pele Briberg

- Det er gift for investorer. Det er gift for byens og landets erhvervsliv. Det er dræbende for tiltroen til en ambitiøs og positiv udvikling – ikke bare for Nuuk, men for hele landet. Og ikke bare for lufthavnen – men også for alle de mange andre vigtige og spændende projekter.

- Dybt nationalistisk parti

I det hele taget har borgmesteren ikke meget pænt at sige om den politiske konkurrent.

- Det paradoksale er, at Partii Naleraq, som er et dybt nationalistisk grønlandsk parti, med deres tøven i forhold til at sikre hovedstaden den nødvendige lufthavn, hæmmer deres egen hovedambition: et selvstændigt Grønland. For hvis ambitionen om et stærkt og selvstændigt Grønland overhovedet skal have en chance for at blive en realitet, så kræver det, at Grønland vokser befolkningsmæssigt.

- Det kræver, at vores unge og veluddannede har lyst til og har tiltro til en god fremtid i Grønland. Det kræver bedre økonomi, gode boliger, det kræver daginstitutionspladser, det kræver spændende arbejdspladser. Og så kræver det en infrastruktur, som modsvarer Nuuks størrelse og vækst og ikke mindst udnyttelse af vækstpotentiale.