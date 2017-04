Asii vil appelere til de unge

I valgkampens slutspurt spiller borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) ud med et udspil om at inddrage de unge mere.

Kommuneqarfik Sermersooq er i færd med at udvikle en app til smartphones, der skal gøre det muligt for borgerne, at stemme om forskellige emner.

Asii Chemnitz Narup (IA) vil gerne målrette den app, så den i høj grad bliver brugt til at inddrage de unge ved at vælge temaer, som berører de unges hverdag.

- Dels håber jeg at vi kan få taget nogle beslutninger som gør, at flere ressourcestærke unge har lyst til at engagere sig og lyst til at bruge deres ressourcer, viden og evner i Grønland. Og dels at vi måske får banet vejen for en forståelse af, at engagement flytter noget, skriver hun i sit udspil.

Borgmesteren peger på, at der dels er mange unge, der tager en uddannelse i Danmark og ikke vender hjem. Dels er der mange af dem, der bliver, der vender ryggen til de politiske liv i lede over den hårde retorik og skandalesagerne.

- De beslutninger vi tager i disse år, er jo dem som de unge skal leve med i fremtiden, hedder det i udspillet.

- Så jeg tror vi har brug for at appellere mere direkte til de unge.