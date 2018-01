Arne og Sarah realiserer deres turistdrøm

Turist-initiativer blomstrer over hele Grønland.

Lancerer ekspeditioner til søs

Seneste initiativ står helikopterpiloten Johan Arne Fleischer og Sarah Woodall bag. De har netop offentliggjort, at de lancerer virksomheden: Greenland Expeditions by Land and Sea, der henvender sig til et international publikum.

Det er lykkedes parret at erhverve og få godkendt det gamle redningsskib ”NakuaK'” til sejlads med 12 gæster ombord.

- Efter flere års planlægning og jagten på det rigtige skib, er vi rigtig stolte over at stå her på egne ben med en virksomhed. Selvfølgelig er dette blot starten. Nu kommer det rigtig hårde arbejde, men vi er fortrøstningsfulde med hensyn til fremtiden, siger parret til Sermitsiaq.AG.

Skibet hedder i dag ”H.J. Rinks” og blev bygget som redningskutter til det grønlandske politi og sejlede i over 30 år som politiets flagskib under navnet ”NakuaK''. I 2003 blev skibet totalrenoveret af Rigsombuddet i Grønland, som anvendte skibet som rejsebåd for Rigsombudsmanden.

Parret oplyser i en pressemeddelelse, at det 67 fod store skib omdøbes til dets oprindelige navn, og at de nødvendige tilladelser til at sejle med turister er gældende frem til 2022.

14 sejlader i 2018

Det er planen her i 2018 at tilbyde 14 ekspeditionsture af en varighed på seks dage med fem overnatninger ombord. Turisterne vil blandt andet opleve Tasermiut-fjorden, varme kilder og de gamle vikingeområder. Første sejlads er planlagt til den 21. juni – den sidste den 20. september.

Skibet er udstyret med to kahytter med plads til fire personer og to kahytter med plads til to personer og prisen bliver henholdsvis 18.900 kroner og 25.300 kroner, hvor måltiderne er inkluderet.

Ekspeditionsleder

Sarah Woodall, der har seks års baggrund hos Visit Greenland, bliver ekspeditionsleder ombord på ”NakuaK”.

- Jeg ser det som et stort skridt videre i min turismekarriere. Jeg startede på det nationale niveau i Visit Greenland, og nu bevæger jeg mig til det lokale niveau, hvor jeg skal møde turisterne direkte i øjenhøjde og øse ud af min viden om Grønland, som jeg har fået igennem de seneste år, siger Sarah Woodall.

Det bliver i Narsaruaq, at skibet vil afsejle og senere ankomme, når ekspeditionen er gennemført.