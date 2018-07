Arnanuts kvindepanel: Der er for få kvinder i grønlandsk politik

Redaktionen Lørdag, 07. juli 2018 - 12:57

I hvert nummer af Arnanut svarer et bredt sammensat panel på relevante spørgsmål. I det nye nummer, som netop er udkommet, blev panelets medlemmer bedt om at forholde sig til kønssammensætningen i Inatsiasartut og Naalakkersuisut efter valget.

- Det er synd, at der ikke er flere af vores dygtige og ambitiøse kvinder i Grønland, som stiller op til valg. Vi er 50% af hvert køn i Grønland, og det burde også vise sig i politik, lederstillinger, bestyrelsesposter osv. Kvinder kan ofte bidrage og se ting fra en anden synsvinkel end mænd, lød svaret fra Uiloq Slettemark, som er én af kvinderne i panelet.

Nini Almgren-Jensen opfordrer til, at kvinderne selv bliver mere bevidste om at være gode rollemodeller for deres døtre:

- Vi mangler kvindelige ledere, som vores døtre kan se op til. Vi skal vise dem, at piger kan blive nøjagtig det samme som drenge, når de vokser op, skriver hun. Samtidig er der dog flere af panelets deltagere, der påpeger, at det bør være kompetencerne, der vejer tungest, når krydset skal sættes.

- Så længe kvinder og mænd har samme politiske rettigheder, er jeg ikke så kritisk over, at der er færre kvinder i politik. Jeg anser kompetencer, politiske synspunkter, vilje til at arbejde og evne til at planlægge for vigtigere end lige fordeling mellem kønnene. Jeg synes, at de kvinder, der er i politik i dag, har større gennemslagskraft og er stærkere, selvom de er færre, lyder svaret fra Ivalu Kanuthsen.

