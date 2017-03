Arnanut udpeger Årets Kvinde

Arnatsialak 2016 blev Elise Bruun fra Nuuk. Hun blev valgt ud af et samlet felt på hele 28 nominerede.

Elise gjorde indtryk på Arnatsialak-panelet, fordi hun er en af de kvinder, der finder glæde i at gøre noget godt for andre mennesker. Når hun hører om mennesker, som er i nød, så kaster hun sig med ildhu ud i at samle penge ind til nogle bæreposer med mad, og her til jul sørgede hun for at skrabe julehjælp og gaver sammen til mindrebemidlede familier.

Hun kan!

Hun er også typen, der banker på døren og afleverer en hjemmelavet ret eller sine fantastiske flødeboller dér, hvor hun synes der er behov for lidt flere smil. Når man spørger hende hvorfor, så siger hun ”Fordi jeg kan!”, fortæller Elises kollega Arnannguaq Skifte og hendes kusine Camilla Nymand Petersen.

- Alle os, der kender hende, ved at hun har et kæmpe hjerte. Hun forventer ikke noget igen. Hun bliver bare glad af at hjælpe andre, og det er noget, vi alle kan lære noget af, siger Arnannguaq Skifte.

Kendt fra Ønsketræet

Elise Bruun arbejder til dagligt som rejsekonsulent i Greenland Travel. Hun har tidligere været en af de drivende kræfter i Ønsketræet og har stået bag flere indsamlinger til velgørende formål.

Inspireret af alle de fantastiske kvinder, som blev nomineret til årets Arnatsialak, sætter Arnanut i øvrigt i sit sommernummer fokus på rollemodeller.

