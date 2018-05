Armbrydning: Ung mand deltager i Jyske mesterskaber

Redaktionen Torsdag, 24. maj 2018 - 09:15

Eli Sørensen der startede med bryde arm som 14-årig, skal deltage i Jyske mesterskaber i armbrydning i weekenden i Randers Storcenter.

- Da han altid er kommet til træning og vist sin fremgang, har vi valgt og give ham en oplevelse til en stævne udenfor Grønland, oplyser Nanoq Pullers bestyrelsen.

Han stiller op i lettere vægtklasse.

Nanoq Pullers fremhæver, at de gerne vil have ekstra fokus på unge, eventuelt unge under 18 år, og opfordrer dem til at begynde armbrydning, så sporten kan blive endnu mere udbredt i landet.

Jyske mesterskaber i armbrydning bliver afholdt lørdag den 26. maj på Randers Storcenter.