Armbryderne lider nederlag efter god start

Sorlannguaq Petersen Mandag, 19. november 2018 - 15:09

Armbryderne Mikkel Andersen og Suulut Geisler er netop vendt hjem fra fitness og bodybuilding-stævnet Burn Showdown i den færøske hovedstad, Thorshavn. De kæmpede hver især mod en modstander.

LÆS OGSÅ: Grønlandske armbrydere får stærk modstand

Tungere modstander

Mikkel Andersen kæmpede mod en 30 kilo tungere modstander Tórstein Madsen fra Færøerne, og havde en god start i en såkaldt Super Match.

- Det glæder mig, at kunne vinde den første kamp, mod en der er meget tungere end mig. Vi havde nogle tætte kampe, han er bedre til at kæmpe med en strop og det var afgørende, fortæller Mikkel Andersen.

Han fortæller, at han havde problemer med en overbelastet venstre arm en uge før sin kamp i Færøerne. Og han kunne mærke det efter den første kamp. Mikkel Andersen tabte 1-4.

I en Super Match kæmper armbryderne fem kampe mod én modstander og med kun den ene arm. Hvis armbrydernes greb glider fra, bliver kampen afgjort med en strop. Den bedste ud af de fem kampe bliver vinderen.

Se videoer fra Mikkel Andersens armbrydningskampe herunder:

Skadet i første kamp

Den anden armbryder, Suulut Geisler, kæmpede derimod en lettere modstander, Kevin Berberich fra Tyskland, der er mester i sin vægtklasse.

- Jeg vandt den første kamp. Jeg havde håbet på en bedre resultat. Jeg har siden sommers haft smerter i min arm, men havde ikke større problemer under min træning. Under den første kamp kunne jeg mærke, at min muskel i armen strækker sig og det gjorde ondt, fortæller Suulut Geisler.

Han understreger, at hans tyske modstander var rutineret og havde en god kamp, selvom han var meget lettere. Suulut Geisler er omkring 115 kilo og hans modstander vejer omkring 80 kilo.

- Jeg vil meget gerne møde ham igen til næste år, uden at være skadet, siger han.

LÆS OGSÅ: Grønlands stærkeste skal til sin første internationale konkurrence

Drømmer om stævne i Grønland

Mikkel Andersen fortæller, at han med sin forening drømmer om at kunne arrangere en armbrydningsstævne med Super Match i Grønland, hvor gode armbrydere deltager.

- Det kunne være fedt at arrangere et armbrydningsstævne til et grønlandsk publikum med gode armbrydere og mere lige vægtklasser, fortæller han.

Armbryderen vil gerne undersøge muligheden og se om han sammen med sin forening kan skaffe sponsorater til et armbrydningsstævne i fremtiden.