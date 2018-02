Armbrydere vinder medaljer ved stævne

Armbryder klubben Nanoq Pullers sendte sine tre klubmedlemmer til armbrydnings stævnen, The Golden Arm 2018, i byen Eskilstuna i Sverige.

To af de grønlandske armbrydere opnåede flotte resultater i lørdagens armbrydningskampe, hvor Suulut Geisler vandt bronze med højre arm i vægtklassen 90 kilo og op.

Bedste resultat

Nanoq Pullers oplyser til Sermitsiaq.AG, at Mikkel Andersen har opnået det bedste resultat, siden armbryder klubben begyndte at deltage i Golden Arm.

- Mikkel Andersen vandt sølv i klasse 1 og pro klassen med begge arme. Det er første gang, at der er opnået et så flot resultat i pro klassen fra Grønland, lyder det fra Nanoq Pullers.

Nanoq Pullers fremhæver, at de er meget stolte over deres deltageres flotte resultater, og at de repræsenterer Grønland flot i en international turnering.

De tre deltagere fra Nanoq Pullers: