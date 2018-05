Arktisk topmøde fejrer diplomatisk succes

Ritzau Lørdag, 12. maj 2018 - 10:59

10-årsjubilæet for en dansk diplomatisk succes markeres 22.-23. maj med et topmøde i den grønlandske by Ilulissat.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og Grønlands landsstyre har inviteret udenrigsministre fra de arktiske kyststater USA, Rusland, Canada og Norge til Arktisk Topmøde - samme sted, som den såkaldte Ilulissat-erklæring blev vedtaget i maj 2008.

Erklæringen blev til på dansk initiativ under daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K). Heri lover landene, at Arktis skal forblive et ‘lavspændingsområde’, og at konflikter i regionen skal løses med fredelige midler og efter FN's regler.

Det betyder eksempelvis, at landenes krav på havområder i Arktis bliver afgjort under FN's Havretskonvention.

Ud over ministre fra landene i ‘The Arctic Five’ deltager også repræsentanter for de øvrige tre lande i Arktisk Råd - Island, Sverige og Finland - samt oprindelige arktiske folk. Ifølge Anders Samuelsen skal topmødet 22.-23. maj genbekræfte Arktis-landenes fredelige hensigter.

- De arktiske stater har et ansvar for at sikre, at Arktis fastholdes som en fredelig region, hvor konflikter løses gennem dialog og forhandlinger. Lavspænding er også en forudsætning for økonomisk udvikling, skriver Samuelsen i en mail til Ritzau.

Danmark og Grønland vil også diskutere bæredygtig økonomisk udvikling af regionen.

- Erhvervsudvikling kræver forbedret adgang til finansiering. Samtidig vil vi bruge mødet til at drøfte den nye forskningsaftale, forhandlet i regi af Arktisk Råd. Den skal give bedre mulighed for, at forskere kan samarbejde på tværs af landene, siger Anders Samuelsen.

Kinas voksende interesse for Arktis og for Grønland i særdeleshed har vakt bekymring hos regeringerne i både København og Washington.

Herom siger udenrigsministeren:

- Det er naturligt, at Kina viser interesse for Arktis både økonomisk og politisk, og vi byder Kina velkommen som en konstruktiv og aktiv observatørstat i Arktisk Råd.

Samuelsen finder det oplagt på topmødet at diskutere forskellige landes rolle i Arktis, ‘inklusive Kinas’.

Det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) er ærgerlig over, at Udenrigsministeriet ikke inviterer parlamentarikere til topmødet.

- Det kunne være interessant at drøfte, hvad der skal til for at implementere Ilulissat-erklæringen i højere grad, særligt når vi taler udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Aaja Chemnitz Larsen oplever i Grønland utilfredshed med, at man ikke bliver orienteret tilstrækkeligt om rigsfællesskabet og det arktiske samarbejde.

- Det er vigtigt at have fokus på, hvordan man kan øge medbestemmelse og inddragelse. Der er stadig plads til forbedring, siger hun.

På det praktiske plan er der dog et ret godt samarbejde, når Grønland udveksler data med eksempelvis Canada eller Island, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Ifølge Poul Krarup, chefredaktør på avisen Sermitsiaq i Nuuk, er topmødet ikke noget, der optager grønlænderne synderligt.

- Nej, det diskuteres ikke. Men Grønland støtter selvfølgelig, at problemer i Arktis løses fredeligt. Det er klart, at Grønland gerne vil bevare Arktis som lavspændingsområde, siger Krarup.