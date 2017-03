Arktisk Råd: Forlader USA klimaaftalen?

Det er derfor med spænding, at Arktisk Råds ambassadører – de såkaldte Senior Arctic Officials - mødes i Alaska i morgen tirsdag for at forberede det ministermøde i Arktisk Råd, hvor USA bliver nødt til at forholde sig til klimaaftalen.

Vil godkende Paris-klimaaftalen

I forslaget til ministrenes erklæring fremgår det, at Arktisk Råd godkender Paris-klimaaftalen, som både Kina og USA med daværende præsident Barack Obama tilsluttede sig.

Men under præsidentvalgkampen i USA lod Donald Trump ingen i tvivl om, at han så USA træde ud af klimaaftalen.

Der arbejdes med konsensus

- I Arktisk Råd arbejder man med konsensus, hvilket betyder, at alle skal være enige omkring ordlyden i ministrenes erklæring. Jeg aner ikke, hvad der sker, hvis USA ikke længere støtter klimaaftalen. Det kan nemt få stor betydning for det fremtidige samarbejde i Arktisk Råd, såvel mellem nationerne som med de Permanente Deltagere, som er oprindelige folks organisationer i Arktis. Det er uhyggeligt spændende, siger Hjalmar Dahl, der er ICC Grønlands præsident, og som allerede er rejst til Juneau i Alaska for at deltage i de indledende drøftelser omkring ministrenes erklæring og den endelige udformning.

Ministermøde i maj

Ministermødet i Arktisk Råd holdes den 11. Maj i Farbanks i Alaska.

USA, Canada, Rusland, Norge, Sverige, Finland, Kongeriget Danmark og Island er medlemmer i Arktisk Råd. ICC er sammen med fem andre oprindelige folks organisationer Permanente Deltagere i Arktisk Råd