Arktisk konference skal mindske spændingen mellem Rusland og de nordiske lande

For første gang siden Ruslands annektering af Krim-halvøen besøger flere højtstående nordiske politikere Rusland.

Danmark sender udenrigsminister Anders Samuelsen, fra Norge kommer udenrigsminister Børge Brende og både Islands præsident Gudni Jóhannesson og Finnlands præsident Finlands præsident, Sauli Niinistö vil være tilstede ved konferencen Arktisk Forum onsdag og torsdag.

Ruslands præsident Vladimir Putin har ligeledes meldt sin ankomst.

Dermed kan Arktis blive nøglen til en fornyet dialog mellem Rusland og de nordiske lande. Det skriver Politiken.

Dialog om Arktis

Arktis er nemlig blevet holdt udenfor de konflikter, som har præget forholdet mellem Rusland og Vesten de senere år.

De arktiske kyststater er nemlig alle interesseret i at bevare regionen som et lavspændings-område.

- Rusland har et åbenlyst ønske om at genoptage dialogen og forhandlingerne om det høje nord. Det er ikke helt klart, om det er en del af et større billede, eller om det handler specifikt om Arktis. Men Arktis har absolut en særlig plads, hvad angår hele forholdet mellem Rusland og Vesten, siger den Kreml-kritiske forsker Pavel Bajev til Politiken.

Samtidig er det dog en kendsgerning, at Rusland har oprustet militært i Arktis igennem de seneste ti år.