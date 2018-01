Arktisk Kommando hjælper strandede passagerer

Den store S-61 helikopter, der er en del af SAR-beredskabet i Kangerlussuaq, er på vej til Upernavik, hvor den vil understøtte Air Greenlands problemer med at få flypassagererne ud og ind af området.

- Efter henvendelsen fra Air Greenland har vi accepteret at flytte S-61-helikopteren fra Kangerlussuaq til Upernavik, hvor den kan bistå med at få folk ud og ind til Upernavik-distriktet, oplyser presserådgiver Jette Elkjær, Arktisk Kommando.

Hun understreger, at SAR-operationer fortsat har førsteprioritet, men i det omfang, at helikopteren ikke er involveret i SAR-opgaver kan den frem til den 19. januar benyttes til at hjælpe de mange strandede borgere.

Kombinationen af dårligt vejr, tekniske problemer med Air Greenlands helikopter og en mørk tid er årsagen til at borgere siden jul endnu ikke er nået frem eller ud af Upernavik-distriktet.

S-61 helikopteren kan tage flere passagerer end de helikoptere, som Air Greenland benytter sig af.

- Arktisk Kommando har givet grønt lys til, at S61eren kan indsættes i denne ekstraordinære

situation, og Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen har ligeledes gives dispensation til at flyve

passagerer i Upernavik distriktet. Der skal derfor lyde en stor tak til Arktisk Kommando, for at

hjælpe til, siger Maliina Abelsen, kommerciel direktør i Air Greenland.

- Såfremt vejrudsigten holder og med nuværende lysforhold, vil vi få 70 passagerer frem i dag.

Fordi S61eren kan tage op til 19 passagerer hjælper den godt til i de her situationer, hvor

mange passagererne er berørt af aflysninger” fortsætter Maliina Abelsen.

S-61eren ankommer efter planen til Upernavik kl. 11.30, og første planlagte flyvning er til

Kullorsuaq kl. 11.50.