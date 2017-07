Arktisk Kommando henter personlige ejendele

Nationaldragten, ens riffel, smykker eller billeder.

Det bliver nogle af de ting, som indbyggerne fra Illorsuit og Nuugaatsiaq nu får mulighed for at få igen.

Forsvarsministeriet har nemlig meddelt, at de er klar til at hjælpe Qaasuitsup Kommunea med opgaven.

Det skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

Problemet med at hente ejendelene skyldes, at risikoen for at den truende fjeldside skrider, vurderes til at være næsten så høj som den kan blive.

Derfor anser man det for at være alt for farligt, at folk selv tager tilbage til deres huse og leder efter ejendele.

Hvis siden skrider vil der nemlig kun være 8 minutter til at komme i sikkerhed i Nuugaatsiaq og 12 i Ilorsuit.

Også for Arktisk Kommando og det kommunale beredskab bliver det en farlig opgave.

- Der er forsat en overhængende fare for yderligere fjeldskred, nogle huse er skyllet i havet og nogle huse på land er voldsomt beskadigede. Det er derfor en sikkerhedsmæssigt vanskelig opgave, som Forsvaret og det kommunale beredskab vil forsøge at hjælpe med, står der i pressemeddelelsen.

Af samme årsag kan beboerne heller ikke få hentet alle deres ting, men kun nogle af de meste skattede ejendele.

- På grund af faren for yderligere skred vil det også kun være personlige ejendele, som vurderes at kunne have særlig værdi for borgerne, og som man hurtigt kan få med, der i første omgang vil blive forsøgt hentet. Det kan være ting som nationaldragter, smykker, våben, billeder og lignende, skriver Selvstyret.

Det er heller ikke sikkert, at det lykkes at hente det hele.

- Der vil hele tiden under indsatsen være fokus på, at det vigtigste er ikke at gå på kompromis med sikkerheden for de mennesker, der skal udføre opgaven. Derfor kan det ikke garanteres, at man vil kunne hjælpe alle de berørte borgere, men man vil forsøge, står der i pressemeddelelsen

I Nuugaatsiaq er en del huse skyllet i havet. Andre har flodbølgen blevet flyttet rundt på indenfor bygden. Derfor deltager den lokale kommunefoged i operationen, for at udpege, hvem der ejer disse huse.

Lederen af det kommunale beredskab deltager ligeledes i opgaven.

Ansvaret for oprydningen i de to bygder ligger nemlig først og fremmest placeret hos kommunen sammen med Selvstyret.

- På den baggrund er det særligt glædeligt og en stor hjælp, at Forsvarsministeriet er villig til fortsat at bistå i det arbejde, der følger efter selve katastrofeindsatsen.

Kommunen er nu gået igang med at indhente samtykke fra beboerne om at beredskabet og Arktisk Kommando må gå ind i deres hjem.