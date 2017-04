Arktisk forskningsportal i ny udgave

Et samlet overblik over den forskning, der foregår i Grønland.

Det var målet, da Pinngortitaleriffik i 2015 lancerede internetportalen isaafik.org i samarbejde med en række universiteter og forskningscentre.

I mellemtiden har den vokset sig stor og er nu kommet i en ny udgave.

Baggrunden er, at forskningsaktiviteter i Arktis er eksploderet de seneste årtier, eftersom Arktis er det sted på jorden, hvor klimaforandringernes konsekvenser mærkes tydeligst.

Og netop den øgende interesse for forskning i hele Arktis gør det svært at få overblik og sammenhæng i alle aktiviteterne.

Det er det overblik, som Isaafik skal skabe.

- Brugerne får et redskab, der for første gang giver et samlet overblik og oplysninger om de mange forskellige forskningsprojekter, uddannelser, feltarbejder, jobs, arrangementer i Grønland samt andre lande, der beskæftiger sig med arktisk forskning, siger Peter Schmidt Mikkelsen, der er koordinator for Isaaffik.gl.

Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Dansk Meteorologiske Institut, Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Grønlands Naturinstitut, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet Danmark bidrager til portalen.

I den nye udgave har den fået en række nye funktioner.