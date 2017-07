Arktisk Beredskabsstyrke aktiveret for første gang

Under en store Livex-øvelse sidste år var det stadig træning. Nu er det blevet alvor; den Arktiske Beredskabstyrke er blevet aktiveret for første gang.

Det er sket i forbindelse med afhentningen af personlige ejendele i Nuugaatsiaq og Illorsuit. Konkret betyder det blandt andet, at tre medarbejder fra Beredskabsstyrelsen er kommet til Grønland, en af dem er med under selv afhentningen af ejendele.

- Det har givet stor tryghed, at han kan vurdere sikkerheden for os, siger Jette Elkjær, pressemedarbejder ved Arktisk Kommando.

Ekspertbistand

Konkret har den pågældende bistået med vurderingen af om et udslip af ammoniak fra fiskefabrikken kunne udgøre en risiko samt hvorvidt det var sikkert, at gå ind i de sammenstyrtede huse.

- Det er jo ikke noget, som besætningen på inspektionsskibene er uddannet i, så her har vi har vi mulighed for at tilkalde ekspertbistand fra det øvrige forsvar, siger Jette Elkjær.

Den Arktiske Beredskabsstyrke er nemlig ikke nogen bestemt enhed eller navngivne personer. Det er en ordning, som giver Arktisk Kommando mulighed for at tilkalde hjælp fra resten af forsvaret, hvis der for eksempel er behov for specialviden eller ekstra assistance i forbindelse med en stor ulykke.

I det konkrete tilfælde er der tale om tre personer fra Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsens opgave er netop håndteringen af større ulykker, katastrofesituationer og omfattende miljøudslip.

Hurtig udrykning

Udover afhentning af ejendelene er de også involveret i planlægningen af den kommende miljøoprydning i og omkring Nuugaatsiaq.

I udgangspunktet er det Qaasuitsup Kommunia, der har ansvaret for afhentningen af ejendele og oprydningen i selv bygden. Selvstyret har ansvaret til havs.

- Jeg anmodede forsvarsministeriet om hjælp til alle tre opgaver, siger departementschef i miljø og natur Mette Skarregaard Pedersen, der samtidig er formand for beredskabskommissionen.

Herefter var det Arktisk Kommando, der aktiverede Beredskabsstyrken.

- Så snart dette var godkendt satte de tre sig i flyveren, og var heroppe lørdag, siger Jette Elkjær fra Arktisk Kommando.

De tre er ikke helt ukendte med Grønland, de deltog nemlig i Livex-øvelsen.

- Blandt andet derfor har samarbejdet fungeret rigtig godt, siger Jette Elkjær.