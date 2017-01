Arktis' sag på dagsordenen i Tromsø

- Konsekvenserne af de globale klimaændringer er tydelige i den arktiske region. En region, som kun bidrager beskedent til årsagerne til disse forandringer, pointerede Karen Ellemann, der er minister for ligestilling og nordisk samarbejde.

Hun uddybede med følgende ord:

- Derfor er det i mine øjne klart, at de arktiske stater, med støtte fra det internationale samfund, ikke blot har en interesse i, men også en forpligtigelse til at finde den rette balance mellem økonomisk udvikling, beskyttelse af miljøet og respekt for de oprindelige folks livsform.

Afbud fra Vittus Qujaikitsoq

Det var meningen, at naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vittus Qujaikitsoq, også skulle have deltaget i konferencen, men han besluttede i sidste uge at melde afbud på grund af Birna-sagen og de to mordsigtede grønlandske mænd i Island.

Udenrigsministeriet skriver på deres hjemmeside, at Karen Ellemann også skal deltage i et ”Kick-off”-arrangement for Norges formandskab for Nordisk Ministerråd og bidrager med en tale, der vil understrege værdien af og mulighederne i det nordiske samarbejde generelt og mere specifikt vedrørende Arktis.