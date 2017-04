Arktis er en losseplads for 300 milliarder stykker plastic

Mange af de næsten uberørte områder i og omkring Arktis er under kraftigt angreb fra miljøforurening.

En ny rapport fra Science Advances, der blev offentliggjort onsdag, viser nemlig, at omkring 300 milliarder stykker plastic er på vej mod Arktis.

Stærke strømme i havet

Det er et resultat af meget stærke strømme, som driver affald fra de grønlandske og skandinaviske kyster og op imod Arktis.

Danmark undersøger forurening under isen

Forskere fandt de første tegn på denne tendens allerede tilbage i 2013 på en syv-måneder lang forskningsmission i det arktiske ocean. Og forskerne mener, at dette kun er begyndelsen.

- Det er kun omkring 60 år siden, at vi startede brugen af plastic industrielt og brugen samt produktionen af plastic har været stigende lige siden, siger Carlos Duarte, en af medforfatterne til rapporten og fortsætter:

- Så meget af det plastic, som er smidt i vandet, er stadig i dette øjeblik på vej mod Arktis.

Nordgrønland også hårdt ramt

En illustration fra rapporten viser de mest udsatte steder, hvor også den nordlige del af Grønland er hårdt ramt.

Skyldes ikke lokal forurening

Der er flere argumenter for, at plasticen er kommet dertil via strømme i vandet og ikke som et resultat af lokalforurening.

Endnu ingen kontakt til USA om forurening fra Camp Century

For det første er de arktiske områder så tyndt befolket, at de ikke ville kunne forurene i den mængde.

Har været undervejs i årtier

For det andet viser flere prøver fra noget af det plastic, som forskerne tog med tilbage, at det har været undervejs i vandet i mange årtier og blevet nedbrudt undervejs.

Resultaterne fra rapporten er ekstra skræmmende set i lyset af, at mennesker hvert år smider omkring otte millioner tons plastic i vandet.