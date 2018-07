Arkitekt: Grønnedal blive glemt, når det gælder turismen

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. juli 2018 - 14:34

Arkitekt Peter Barfoed har i en årrække kæmpet for, at Grønnedal skal bevares og ombygges til en turistdestination.

Når slår han endnu engang et slag for projektet, som han har udviklet sammen med Andreas Brogaard Buhl. Det sker i et læserindlæg i Sermitsiaq.

Andreas Brogaard Buhl har udarbejdet et lønsomhedsstudie om projektet, der viser, at projektet kan skabe et overskud på 10 millioner kroner årligt efter ti år. Dette giver 40 arbejdspladser.

På den baggrund mener Peter Barfoed, at Kommuneqarfik Sermersooq bør stoppe nedrivningen af den del af Grønnedal, der kaldes Halvtolv.

- Min opfordring til Sermersooq kommune er per omgående at trække licitationen (af nedrivningen, red.) tilbage. Der er ingen udtalt forurening i den del af Grønnedal, som berettiger det hastværk, man lægger for dagen, skriver han i sit indlæg i Sermitsiaq.

Forudsætningen for at regnestykket for turistprojektet går op er dog, at det lykkedes, at tiltrække 4.000 turister årligt til Grønnedal. Dette er ganske ambitiøst, da det svarer til det antal turister der i dag besøger hele Sydgrønland.

- Den eneste fare er, at man kan få et turismeprojekt med 30-40 arbejdspladser og omkring 4000 turister om året. Skatteind- tægter til Sermersooq Kommune og blandt andet også muligheder for arbejdspladser til den nærliggende, men skrantende bygd Arsuk. Herunder afsætning af sk og kød. Og eventuelt kartofler, skriver Peter Barfoed.

