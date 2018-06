Argentinsk håndboldstjerne misser Pan Am

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 12. juni 2018 - 15:10

I slutningen af maj blev den argentiske håndboldstjerne Diego Simonet Champions League mester sammen med sit klubhold, franske Montpellier.

Efter turneringen blev Diego Simonet således kåret som den mest værdifulde spiller ved Final Four.

Derfor var han udset til at være den helt store stjerne ved de kommende Pan Am, der fløjtes i gang på lørdag.

Men håndboldmagasinet handball-planet.com skriver på deres hjemmeside, at Diego Simonet er blevet knæskadet, hvilket betyder, at han ikke vil være en del af det argentiske landshold ved Pan Am.

- Efter Champions League-triumfen spillede han den afsluttende kamp i den franske liga. Efter det fløj han til Bolivia til opvarmningsturingen op til Pan Am. Her blev han knæskadet, dermed misser han Pan Am, skriver håndboldmagasinet.

Diego Simonet spillede heller ikke ved den seneste Pan Am for to år siden - også på grund af skade.