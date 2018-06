Argentinerne jubler over sejren mod Grønland

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 24. juni 2018 - 01:10

- Det er helt fantastisk at vinde kampen. Jeg havde ikke forventet, at vi ville vinde så stort over Grønland.

Det siger landstræner for det argentinske landshold, spanske Manolo Cadenas, til Sermitsiaq.AG, efter deres 22-målssejr over Grønland i semifinalen ved Pan Am.

- Vores indsats var rigtig god i dag. Vores målmand stod fantastisk, vi scorede mange mål på kontra og de grønlandske spillere spillede under deres niveau. Resultatet viser ikke den sande billede af kampen, siger han.

(Landstræner for det argentinske landshold, Manolo Cadenas)

Og han uddeler roser til det grønlandske landshold.

- De har et virkeligt godt hold. Vi måtte forberede os i lang tid før kampen, da vi vidste, at de kan spille en god omgang håndbold. De spiller hurtigt i angrebsspillet og scorer masser af mål på kontra. Men alt lykkedes for os i dag, fortæller Manolo Cadenas.

- Ville I have hævn efter jeres nederlag til Grønland for to år siden?

- Nej, aldrig. Det var slet ikke på tale. Det vigtigste var at vinde kampen. Vi nyder meget at være her. Her er der rare mennesker og fantastisk natur. Hjemmepublikummet var også helt fantastisk. De blev ved med at bakke op om holdet, selv om de var bagud. Og nu kan vi juble over resultatet, da vi nu er klar til VM, svarer landstræneren for det argentinske landshold.

Højrefløjen for det argentinske landshold, Federico Pizarro, er også godt tilfreds med deres kamp:

(Argentinsk landsholdsspiller Federico Pizarro)

- Vi havde et solidt forsvar i dag, hvilket betød, at vi fik mange mål på kontraangreb.

- Grønland har et godt håndboldlandshold, som vi tabte til for to år siden. I dag spillede vi bedre end den kamp for to år siden. Man kan så sige, at vi fik en lille revanche. Men her er der rigtig fin håndboldbane. Hjemmepublikummet var meget energisk, derfor er vi stolte af, at vi kunne vinde her, fortæller han.

Han ser frem til at spille finalen mod Brasilien.

- Det er drømmekampen. Det bliver svært for begge hold, og vi håber på, at vi kan vinde kampen, lyder det fra Federico Pizarro.