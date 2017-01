Arctic Sport får økonomisk håndsrækning

Det er foreningen i Qaarsut, som har formået at lave en aftale, der rækker tre år frem. Ud over et kontant årligt beløb på 25.000 kr. får alle medlemmer sportstøj, sportstasker, håndklæder, drikkedunke etc.

- Vi ønsker at medvirke til, at kendskabet til Inuit´s og dermed idrætslege i det arktiske område, bliver større her i landet, siger KNI A/S’ direktør Peter Grønvold Samuelsen i en pressemeddelelse.

Arctic Sports Greenland afholder GM i Arctic Sports 14-18. marts 2017 i Ilulissat.