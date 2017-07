- Arctic Prime skaber arbejdspladser

Som det eneste grønlandsk registrerede selskab blev Arctic Prime Fisheries strøget af listen over rederier, der kunne få del i makrelkvoten.

Det får nu Kommune Kujalleq til at reagere med et åbent brev til naalakkersuisut for fiskeri og fangst, Karl-Kristian Kruse (S).

Investeret flere 100 millioner

I brevet, der er underskrevet af borgmester Kiista P.Isaksen (S), viceborgmestrene Simon Simonsen (S) og Henrik Brummerstedt samt Bentiaraq Ottoson (A), lægges der vægt på, at Arctic Prime Fisheries skaber arbejspladser på fiskefabrikkerne i Qaqortoq og Nanortalik.

- Arctic Prime er således det eneste selskab til dato som seriøst, med investeringer på mange 100-millioner, har søgt at fremme videreforædling og beskæftigelse i Kommune Kujalleq, altså som investeret i fabrikker og produktionsudstyr i vores kommune, står der i brevet.

Skulle betale for torskebåd

Makrelfiskeriet, som selskabet havde søgt om, skulle finansiere en nødvendig udskiftning af en linebåd til torskefiskeriet. Torsk, som skal forarbejdes i de to fabrikker i Qaqortoq og Nanortalik. Den nuværende båd til formålet er nemlig slidt op.

- Dette er således et fortsat uløst problem, og der søges således alternative løsninger til dette finansieringsproblem, skriver de fire kommunalpolitikere.

Kvote på bundfisk

De erkender at løbet er kørt, når det gælder årets makrelfiskeri. Men de appelerer til Karl-Kristian Kruse (S) om, at tildele Arctic Prime en torskekvote, så de har mulighed for at købe den nye linebåd.

- Kommune Kujalleq håber således at det snarest bliver muligt for Naalakkersuisut at prioritere en kvote bundfisk på 4000 tons til Arctic Prime. Bemærk venligst at dette haster, da det er nødvendigt med et snarligt svar for at det bliver muligt at indsætte en ny linebåd til Qaqortoq inden 1. september 2017, står der i brevet.

Islandske ejere

Selvom Arctic Prime Fisheries er registreret i Qaqortog, så er selskabet islandsk ejet, og både direktøren og bestyrelsen er islændinge. Men det burde ikke være afgørende, mener kommunalpolitikerne.

- Vi forstår godt Naalakkersuisuts ønske om at prioritere grønlandsk ejede fiskerivirksomheder, men vi ønsker ligeledes at Naalakkersuisut prioriterer fiskeriselskaber som virker til gavn for det grønlandske folk, skriver de.

- Dermed mener vi at Naalakkersuisut skal prioritere fiskeriselskaber som ønsker at skabe en videreforædling af fiskeprodukter på land, hvorved der kan skabes jobmuligheder for arbejdsløse, tilgrænsende økonomiske aktivitet samt dermed et beskatningsgrundlag for kommuner for at kunne løse f.eks. sociale udfordringer

Ingen forkaring

Karl-Kristian Kruse (S) har hidtil ikke ønsket at svare på, hvorfor han traf den politiske beslutning om, at Arctic Prime Fisheries ikke skal have del i makrelfiskeriet. Men i kommunen har man tydeligvis den opfattelse, at det er spørgsmålet om det udenlandske ejerskab.

De peger i den forbindelse på, at Arctic Prime Fisheries arbejder på at udvide ejerkredsen med lokale ejer fra Kommune Kujalleq.

