Arctic Noir på litteraturfestival i Aarhus

Walter Turnowsky Onsdag, 20. juni 2018 - 07:43

I denne uge afholder Folkeuniversitetet i Aarhus litteraturfestivalen, Litteraturexchange.

Lørdag eftermiddag vil der være fokus på den arktiske krimi, en genre, der allerede er blevet døbt 'Arctic Noir'.

På festivallen vil et hold eksperter ser på, hvad det betyder for krimiernes plots og efterforskningsforløb, at de foregår i Grønland. De vil se på sammenhængen mellem forbrydelse og sted, klima og storpolitik. Ud over de nyeste krimier som for eksempel Mads Peder Nordbos 'Pigen uden hud' (2017), Nina von Staffeldts 'Frosne beviser' (2016) og Steffen Jacobsens 'Et bjerg af løgne' (2015) vil der trækkes forbindelser tilbage til den nordiske krimi og krimien som genre.

Således vil Ida Pallesen i sit oplæg 'Fra nordic noir til arctic noir' sammenholde Stieg Larssons 'Mænd der hader kvinder' med Mads Peder Nordbos 'Pigen uden hud' (2017).

Eftermiddagen afsluttes med et forfatterbesøg, hvor Nauja Lynge vil fortælle om og læse op fra sin nye roman 'Ivalu’s Color' – en politisk krimi om korruption, køn og kolonialismens blodige spor.