Arctic Group mister topchefen

På et bestyrelsesmøde torsdag opsagde Peter Freiesleben sin stilling med begrundelsen, ”en stor arbejdsbyrde og ønsket om at kunne koncentrere sig om at planlægge og indlede en tredje karriere”.

Stod bag en betydelig udvikling

Bestyrelsesformanden Stig Bøgh Karlsen oplyser, at Peter Freiesleben ”har været ansvarlig for en betydelig udvikling i selskabets aktiviteter både i det geografiske hovedområde, Nordatlanten, og med nye aktiviteter i Østafrika og Kina”.

Den tidligere direktørs opgaver vil – indtil en ny er fundet – blive varetaget af bestyrelsesformanden Stig Bøgh Karlsen og selskabets to ejere Poul Jørgen Nielsen og Ole Nielsen vil også påtage sig konkrete opgaver, oplyser formanden.

I de kommende måneder er Peter Freiesleben involveret i nogle helt specifikke projekter for virksomheden, men har sluppet det daglige driftsansvar.

Grundlagt i 1978

Virksomheden blev grundlagt tilbage i 1978 som handelsvirksomhed og har siden vokset sig større og større med specialløsninger. I 2001 åbnede virksomheden eksempelvis et engroslager i Nuuk, hvorfra man leverer dagligvarer til butikker i den grønlandske hovedstad.

I 20911 omstrukturerede man virksomheden og frasolgte XL-BYG Arctic Import og dermed frasalg af Trælast og dele af Håndværk & Industri. Samtidig betød omstruktureringen øget fokus på og styrkelse af forretningsområdet Supply, hvor Arctic Imports kompetencer inden for totalleverancer til ship, offshore og mineindustrien bliver udnyttet fuldt ud.