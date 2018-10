Arbejdsgruppen for Kangerlussuaq har ikke mødtes siden februar

redaktionen Lørdag, 06. oktober 2018 - 10:57

Arbejdsgruppen vedrørende Kangerlussuaqs fremtid og vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut er gået helt i stå. Det kan man læse i referatet fra Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelsesmøde 27. September. Her fremgår det, at arbejdsgruppen ikke har holdt møde siden februar 2018, og at der er interne uenigheder mellem kommunens og selvstyrets embedsværk.

Det skriver Sermitsiaq.

Rapport afvist

Uenigheden handler om indholdet af udkast til en ny rapport fra Rambøll om ”fem scenarier vedrørende Kangerlussuaqs fremtid”, som blev behandlet på mødet 8. februar 2018. På mødet afviste Qeqqata Kommunias indholdet i rapporten, da kommunen ikke mener, at den er faglig korrekt og indeholder en række helt urimelige antagelser.



– For eksempel må kun indenrigsfly lande i Kangerlussuaq lufthavn, selvom landingsbanen forbliver på 2810 meter. For eksempel er der ingen ekstra indtægter, hvis man (selvstyret eller andre) har udgifter til at renovere hotel, boliger og så videre, står der i dagsordenspunktet, som Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse tog til efterretning.

