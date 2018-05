Arbejdsgruppe skal løse striden om Hans Ø

Walter Turnowsky Onsdag, 23. maj 2018 - 08:55

Konflikten om Hans Ø er formentlig den mest fredelige 'krig', der nogensinde er blevet udkæmpet. Med jævne mellemrum lægger enten Arktisk Kommando eller den canadiske flåde til ved øen. De rejser henholdsvis Dannebrog og det canadiske flag, og fjerne det andet lands flag. Samtidig anbringer canadierne gerne en flaske whisky og Arktisk Kommando en flaske snaps ved flaget.

Men selvom denne konflikt kunne have fortsat på denne måde i mange år, så er parterne nu blevet enige om at løse den.

Det danske udenrigsministerium sammen med Naalakkersuisut og Canadas Udenrigsministerium besluttet at etablere en fælles arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen vil komme med anbefalinger til at løse udestående grænsespørgsmål. Dette inkluderer ud over Hans Ø, også grænsedragningen i Lincoln Sea og et overlap af kontinentalsoklen ud over 200 sømil i Labrador Sea.

- Som repræsentant for Naalakkersuisut er jeg meget tilfreds med, at vores lande har vist vejen fremad, og tager skridt til at løse de udestående grænsedragningsspørgsmål i farvandene mellem Canada og Grønland. Spørgsmålet om Tartupaluk / Hans Ø har været diskuteret længe. Jeg er sikker på, at det kommende arbejde vil blive udført på en fredelig og konstruktiv måde, siger naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S).

Også fra canadisk side er man tilfreds med aftalen.

- Som en arktisk nation er Canada opsat på at arbejde sammen med vores arktiske naboer for at løse sager af fælles interesse. Vi er meget tilfredse med at tage fat på vores uløste grænsedragningsspørgsmål gennem denne fælles diplomatiske arbejdsgruppe med vores mangeårige ven og allierede, Kongeriget Danmark, siger Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland.

Aftalen er indgået i forbindelse med det arktiske topmøde i Ilulissat, der afholdes i disse dage. Her mødes de otte arktiske nationer samt oprindelige folk i anledning af 10-året for Ilulissat-erklæringen.

- Jeg tøver ikke med at kalde det et gennembrud i vores fælles indsats for at afklare spørgsmålet om suverænitet over blandt andet Hans Ø. Det er et resultat af det stærke samarbejde, der allerede eksisterer mellem vores lande. Samtidig er det en annoncering, der i den grad er i Ilulissaterklæringens ånd. Derfor er jeg også rigtigt glad for, at vi kan annoncere det netop i forbindelse med 10-året for Ilulissaterklæringen, siger den danske udenrigsminister Anders Samuelsen.

Og dermed er der udsigt til, at Arktisk Kommando om føje år selv må drikke snapsen og den canadiske flåde må nyde sin egen whisky.