Arbejdernes kampdag: SIP Ilulissat kåret som Årets Lokalafdeling

Redaktionen Onsdag, 02. maj 2018 - 12:51

Lønmodtagernes lokalforening i Ilulissat, SIP Ilulissat, er for anden gang blevet kåret som Årets Lokalafdeling.

Det skete under SIKs repræsentantskabsmøde den 19. april 2018.

Det meddeler SIK i en pressemeddelse onsdag.

Der var to lokalafdelinger, der var blevet indstillet til denne pris i form at et diplom og et opmuntringsbeløb på 5000 kroner.

Uummannaq og Ilulissat indstillet

Ifølge SIK var det lønmodtagerorganisationens lokalafdelingerne i Uummannaq og Ilulissat som var blevet indstillet til opmuntringsprisen fra Ôdâq Olsens Mindefond.

- Efter nærmere overvejelser valgte SIK’s hovedbestyrelse SIP Ilulissat for anden gang, skriver SIK.

Ifølge SIK så takkede SIP-Ilulissats formand, Else Jonna Villadsen, på repræsentantskabsmødet for valget, og gjorde udtryk for, at de havde gjort – og fortsat gør – en del for at gøre sig fortjent til en sådan anerkendelse.

– Lokalafdelingen har satset på at gøre betjeningen af medlemmerne bedre. Alle henvendelser skal have en god behandling. Det skal være behageligt at komme ind i lokalafdelingens kontor. Vi taler med folk om fordelene ved at være medlem af en fagforening, og vi søger at være godt organiseret i kontakten med vore 41 tillidsrepræsentanter og med arbejdspladserne i byen, og ikke mindst med fagforbundets sekretariat. Vi vil gerne dele vore erfaringer med andre SIK-afdelinger i Grønland, ligesom vi gerne vil lære af andres erfaringer, sagde Else Jonna Villadsen.

Vækst i medlemstallet

SIP-Ilulissat, som har 603 medlemmer i dag, har desuden oplevet en god tilgang af medlemmer. I løbet af et år er der kommet 64 flere medlemmer.

På repræsentantskabsmødet oplyste forbundsformand Jess G. Berthelsen, at der i løbet af sidste år var kommet 209 flere helårs-betalende medlemmer til på landsplan.

– Det kan vi trods alt være glade over, fordi det også indikerer, at organiseringsgraden i vores fagområder svarer nogenlunde til, hvad der er i de nordiske lande, sagde Jess G. Berthelsen i sin beretning til SIK’s Repræsentantskab.