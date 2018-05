Arbejdernes kampdag: Opmuntringspriser til to SIK-medlemmer

Kathrine Kruse Onsdag, 02. maj 2018 - 11:31

Arbejdernes internationale kampdag blev tirsdag markeret rundt omkring i landet, hvor to medlemmer af lønmodtagerorganisationen SIK blandt andet er blevet anerkendt med opmuntringspriser for deres mangeårige virke for deres respektive lokalafdelinger fra Ôdâq Olsens Mindefond.

De to medlemmer er Helga Iversen fra Ilulissat og Maren Therkildsen fra Aasiaat, som hver har fået overrakt en opmuntringspris i form af et diplom og et beløb på 5.000 kroner.

Det meddeler lønmodtagerorganisationen SIK onsdag i en pressemeddelelse.

Gode støtter for deres kolleger

Om Ôdâq Olsens Mindefond Mindefonden, hvis bestyrelse er identisk med SIK’s hovedbestyrelse, giver hvert år opmuntringspriser til mangeårige medlemmer, der på forskellig vis har været gode holdepunkter for deres kolleger. Fonden har sit navn efter den fagforeningsleder, der er blevet en ikon i den grønlandske fagbevægelses historie som den, der har lagt linjen med en klassisk arbejderstil, der er aktiv og socialt funderet.

Ifølge SIK har de to modtagere af Ôdâq Olsen-prisen været gode støtter for deres kolleger og for det lokale fagforeningsarbejde under SIK.

- Maren Therkildsen (Maalaaraq) er en erfaren tillidsrepræsentant boende i Aasiaat. Hun er en trofast medarbejder, der har respekt for sin arbejdsplads, og så har hun tæt samarbejde med ASIP, den lokale afdeling af SIK, skriver SIK.

Den ene modtager af Ôdâq Olsen-prisen er Helga Iversen fra Ilulissat. Ifølge SIK er hun ufaglært, men har udnyttet mulighederne for at dygtiggøre sig gennem kurser – hvorefter hun videregiver det, hun har lært, til sine kolleger og til nytte for de mennesker, hun arbejder for.

- Helga Iversen har været fagforeningsmedlem, siden hun i 1972 begyndte at arbejde i en børneinstitution i Qasigiannguit. Efter at hun flyttede til Ilulissat i 2000, fortsatte hun med at deltage i det faglige arbejde, lyder det fra SIK.