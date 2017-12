Arbejder på et museum for Peter Freuchen

En nystiftet forening bærer allerede formålet i sit navn. Den hedder slet og ret 'Foreningen Peter Freuchen'.

Den nye forening har hjemsted i Naskov, og det er også her, at den vil arbejde for mindestuer eller et museum for polarforskeren.

Foreningen vil dog arbejde bredere end at arbejde for et museum.

- Foreningen vil bestræbe sig for at medlemmerne får noget for deres medlemskab og det vil være interessant at være medlem, hvis man interesserer sig for polarforskning, historie og Grønlandske forhold. Bestyrelsen arbejder allerede med flere medlemsarrangementer som f.eks. kan indeholde foredrag om Peter Freuchen, Knud Rasmussen, Lauge Koch, Siriuspatruljen osv, hedder det i en pressemeddelelse.

Derudover vil foreningen arrangere musikaftener med Aqisseq-koret såvel som ture til for eksempel Knud Rasmussens hus, Arktisk Institut eller Nationalmuseet. Og så er der målet om den helt store udflugt.

- En drøm kunne være at lave en udflugt til Thule i Nordgrønland hvor Peter Freuchen bestyrede handelsstationen som han og Knud Rasmussen grundlagde, står der i pressemeddelelsen.

Når Nakskov er valgt som hjemsted, så skyldes det dels at Peter Freuchens bedsteforældre til begge sider kommer fra Vestlolland. Dels har han selv 1924- 1940 boet på øen Enehøje i Nakskov Fjord og skrevet en del af sine bøger.

Peter Freuchens barnebarn, Navarana Freuchen er æresmedlem af foreningen.