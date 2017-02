Vi vil arbejde 37 timer

Mens de statsansatte politifolk, der udfører deres arbejde i Grønland, skal passe jobbet 40 timer ugentlig ligesom alle andre, så kan deres kolleger i Danmark tage fri, når de har arbejdet i 37 timer.

Det er en uretfærdig forskelsbehandling af statens ansatte, siger politiforbundet til AG.

Politiforbundet mener ifølge avisen ikke, at det er rimeligt, at statsansatte i Grønland skal arbejde tre timer mere om ugen end kolleger i Danmark.

- Der har været mange overenskomstforhandlinger med staten gennem årene med det formål at skabe ens vilkår for alle. Et af de faste krav, som vi plejer at komme med, er, at arbejdsugen – ligesom i Danmark og på Færøerne – skal være 37 timer. Men det bliver afvist, anfører Jesper Fleischer.

Andre faggrupper vil kræve det samme

Han siger til AG, at der blandt andet er bekymring for, at en ligestilling af politifolkenes arbejdstid vil påvirke det øvrige arbejdsmarked i Grønland.

- Staten afviser en 37-timers arbejdsuge med, at så kan andre virksomheder begynde at kræve det samme, forklarer Jesper Fleischer.

