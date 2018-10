Aqqaluk: Den danske humor var den største udfordring

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 19. oktober 2018 - 17:49

Hvem skulle lige tro, at der skulle gå tre, fire år, før en ung grønlandsk landsholdsspiller i håndbold kunne tackle den danske humor.

Det er imidlertid, hvad den 30-årige Aqqaluk Sørensen kan fortælle Sermitsiaq.AG, når han skal definere den største udfordring ved at flytte alene til Danmark som 17-årig.

Vender hjem

- Jeg har aldrig været udfordret med hjemvé. Men det har så absolut været en udfordring at forstå den danske sarkasme og selvironi, fortæller Aqqaluk Sørensen, der om få dage vender tilbage til fødestedet Nuuk, hvor han har fået arbejde i Råstofdepartementet for Teknik og Tilsyn.

- Jeg tog nok den danske humor for personligt og for pålydende, forklarer han.

- Der gik mindst tre til fire år, før jeg forstod mine danske venner. Og i dag vil jeg ikke være den foruden. For nu kan jeg forstå humoren. Ja, danskerne har en sjov måde at begå sig på med humoren, konstaterer han med et smil.

Råd: Forfølg dine drømme

Aqqaluk Sørensen har altid sat sig nogle mål og forfulgt dem. Hans råd til andre unge i Grønland er, at de skal forfølge deres drømme.

- Jeg har oplevet, hvordan nogle har forsøgt at tale mig fra at forfølge mine drømme. Som om de ikke ønsker eller er direkte modstander af, at man vil noget med sit liv, og ikke bare lade stå til, fortæller Aqqaluk.

Det var drømmen om at blive en bedre håndboldspiller, der drev ham til Danmark, så han kunne indfri sine ambitioner.

- Der blev grint af mig. Mit råd til andre unge er, at man absolut ikke skal lytte til dem, der forsøger at trække en væk fra ambitionerne om at ville noget mere med sit liv. Lad for din egen skyld være med at lytte til dem. Sæt dig nogle mål og gå efter dem med alt, hvad du har, siger Aqqaluk Sørensen, der stoppede som elitespiller i Aarhus Håndbold, da en korsbåndsskade ramte ham.

Familien

Om det så er uddannelse, sport, kunst eller noget helt fjerde, følg dine drømme, lyder rådet fra den venstrehåndede håndboldspiller, der nu vender hjem til familien i Nuuk, konen Kristine og to børn på fire og ti år.

Læs stort interview i avisen AG med Aqqaluk Sørensen, hvis liv har været udfordret af en alvorlig kræftsygdom midt under eksamenstiden på universitetet. Få adgang til avisen via linket herunder.