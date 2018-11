Aqqaluaq: Nej tak til IA-formandspost

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 19. november 2018 - 12:39

Formandsposten i IA blev ledige for nogle få uger siden, da Sara Olsvig trak sig fra politik, og en af de naturlige formandskandidater har nu valgt at bekende kulør. Aqqaluaq oplyser i en pressemeddelelse:

- For mig er det dog ikke tiden til at stille op som formand, siger han og kommer med en yderligere begrundelse:

- Min beslutning er også grundet i, at jeg på nuværende tidspunkt er alene med mine børn. Det er vigtigt for at mig at have tid til mine børn ved siden af mit politiske virke. Sagt med andre ord, er tiden ikke inde for mig at stille op som formand for Inuit Ataqatigiit.

Næstformændene

Under Sara Olsvigs ledelse dannede Aqqaluaq B. Egede makkerpar med Múte B. Egede som næstformænd. Med hver sit ressortfokus: henholdsvis det politiske og det organisatoriske.

- Med mit tillidshverv som næstformand er det mit fornemste opgave, at sikre Inuit Ataqatigiit en habil politisk medindflydelse i lovgivningsarbejdet. Det har efter min mening til den dag i dag gået godt, og det agter jeg at blive ved med at sikre og ønsker fortsat at arbejde for, oplyser Aqqaluaq B. Egede, der sender en direkte opfordring til Múte B. Egede om at stille op.

Med dagens melding fra Aqqaluaq B. Egede, der i koalitionen med Siumut og Partii Naleraq var naalakkersuisoq for finanser, peger formandspilen i den grad mod Múte B. Egede.

Múte overvejer

- Jeg er blevet opfordret til at stille op som formand, og jeg overvejer fortsat og har endnu ikke taget endelig stilling, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG. Múte B. Egede var naalakkersuisoq for råstoffer, da man sad i koalition med Siumut og Partii Naleraq.

Aqqaluaq B. Egede siger om Múte B. Egede:

- Inuit Ataqatigiit har brug for en formand som kan øve stor politisk indflydelse, som kan svare igen og ikke mindst en høj evne til at udstikke nye politiske målsætninger. Formandskabet skal ikke bruges som en oplæringsplatform med derimod kræver højt erfaringsgrundlag. Dertil mener jeg Múte Borup Egede indfrier disse krav, fastslår Aqqaluaq B. Egede.

Tilbage i maj 2014 tog Aqqaluaq B. Egede et opgør om formandsposten, hvor modstanderen var Sara Olsvig. Han tabte med kun to stemmer 35-37, og Sara Olsvig blev dermed partiets første kvindelige leder.

Flere andre afviser

Flere markante politikere i Inuit Ataqatigiit har afvist, at de stiller op til formandsvalget.

Borgmester Asii Chemnitz Narup, borgmester Ane Hansen og folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har på et tidligt tidspunkt meddelt, at de ikke er interesseret i at tegne partiet som formand.

Ekstraordinær kongres

Partiet holder ekstraordinær kongres lørdag den 1. december i forsamlingshuset i Nuuk. Om eftermiddagen og aftenen vil partiet fejre 40 års jubilæum.