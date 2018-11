Apples salgsprognose skuffer og giver aktien et dyk

Ritzaus Bureau Lørdag, 03. november 2018 - 08:04

Det amerikanske teknologiselskab Apple leverede med 14,1 milliarder dollar et bedre resultat på bundlinjen i fjerde kvartal end forventet.

Men antallet af solgte iPhones i perioden skuffede. Og ligeså ligger salgsprognosen for det igangværende første kvartal under forventningerne.

Det har fået aktien til at falde med op mod fem procent i eftermarkedet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Apple regner med at levere en omsætning i det igangværende første kvartal af regnskabsåret 2018/19 mellem 89 og 93 milliarder dollar.

Analytikere havde ifølge Reuters på forhånd estimeret en omsætning på 93 milliarder dollar.

Salgsprognosen dækker en periode som byder på flere store shoppingdage omkring Black Friday og julen.

Den lidt skuffende prognose er udtryk for, at Apple ikke har oplevet en stærk efterspørgsel på de tre nye iPhones, som netop er blevet lanceret.

Det drejer sig om modellerne XS, XS Max og XR, som er blevet solgt siden 26. oktober.

Apple var tidligere i år det første børsnoterede selskab nogensinde til at krydse en billion dollar i markedsværdi. Men efter torsdagens kursfald er koncernen i fare for at miste sin billion-titel.

Virksomhedens omsætning steg i kvartalet med 20 procent til 62,90 milliarder dollar.

For selv om der er blevet solgt lidt færre iPhones end forventet, så er prisen for modellerne steget. Apple har solgt 46,9 millioner enheder for 32,7 milliarder dollar. Ifølge Bloomberg News havde analytikere forventet 48,4 millioner enheder.

Apples topchef, Tim Cook, er dog tilfreds med virksomhedens præstation.

- Vi er begejstrede for endnu et rekordkvartal, der afslutter et fortræffeligt 2018-regnskabsår, året hvor vi leverede vor iOS-enhed nummer 2 milliard, fejrede 10 års jubilæum for App Store og nåede den stærkeste omsætning og indtjening i Apples historie, udtaler han i regnskabet.

/ritzau/