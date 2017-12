Apple undskylder for at have gjort iPhones langsommere

Den amerikanske teknologigigant Apple har offentliggjort et brev til sine kunder på virksomhedens hjemmeside, hvori Apple beklager bevidst at have gjort ældre iPhones langsommere.

- Vi ved, at nogle af jer føler, at Apple har svigtet jer.

- Det undskylder vi for, skriver Apple i brevet.

Brevet kommer, efter at Apple før jul erkendte, at virksomheden har implementeret software for at gøre nogle telefoner langsommere.

Apple forsvarer sig med, at opdateringerne er tænkt som en løsning til at håndtere nedbrudte batterier, som ellers pludselig risikerer at gå ud.

Ifølge nyhedsbureauet AP har der verseret rygter om, at Apple sænkede hastigheden på de ældre iPhone-modeller for at få forbrugerne lokket til at købe de nye modeller. Men det afviser Apple.

- Først og fremmest har vi aldrig - og ville aldrig - gøre noget som helst for med vilje at forkorte livet for nogen Apple-produkter eller forringe brugeroplevelsen for at øge salget, skriver virksomheden i brevet.

Fem kunder har ifølge nyhedsbureauet AP sagsøgt Apple ved en føderal domstol i Chicago i kølvandet på indrømmelsen, fordi de føler sig for dårligt informeret af Apple.