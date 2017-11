Apple lukker alvorlig sikkerhedsbrist

Den nyeste version af macOS High Sierra 10.13 havde en brist, der betød, at enhver kunne logge på som administrative bruger og få fuld adgang til din maskine - uden at taste et kodeord. Det skriver Computerworld.

Det betød kort sagt, at man må det hele.

Apple har i går klokken 13.00 grønlandsk tid udsendt en opdatering til styresystemet, der lukker hullet.

- Opdateringen er tilgængelig som download, og i løbet af dagen bliver den installeret automatisk på alle systemer, der kører den seneste version af macOS High Sierra, hedder det i en udtalelse fra Apple.