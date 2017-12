Apple vil købe populær musikgenkendelses-app

Den amerikanske teknologigigant Apple bekræfter mandag, at det ønsker at købe appen Shazam, som er i stand til at genkende en sang eller et stykke musik.

Det skriver Financial Times.

Købsprisen er ikke offentliggjort, men personer med kendskab til transaktionen nævner et beløb på omkring 400 millioner dollar. Det svarer til godt 2,5 milliarder kroner.

Det vil i så fald blive Apples største opkøb, siden iPhone-producenten i 2014 købte Beats Electronics for tre milliarder dollar, skriver finansavisen.

Apple brugte Beats Electronics som fundament for streamingtjenesten Apple Music.

Shazam har ifølge Apple i flere år rangeret som et de mest populære produkter i selskabets App Store.

- I dag bruges det af hundredvis af millioner af mennesker verden over på tværs af adskillige platforme, skriver Apple i en meddelelse.

- Vi er begejstrede over, at Shazam og dets talentfulde medarbejdere bliver en del af Apple.

Shazams succes bygger på en en stor database af sange. Brugere af appen kan optage et brudstykke af en sang, og så hjælper Shazam med at identificere titel og kunstner.

Et salg til Apple vil afslutte flere års spekulationer om Shazams fremtid.

I 2013 talte selskabet om at gå på børsen. Målsætningen var at sælge aktier for mindst en milliard dollar, men det blev ved snakken.

Trods appens popularitet har Shazam haft vanskeligheder med at tjene penge.

I 2016 steg indtægterne ganske vist 14 procent til 40,3 millioner pund (340 millioner kroner), men resultatet før skat endte i minus fire millioner pund.

Shazam er grundlagt i 1999. Dengang kunne brugere ringe til et nummer, lytte til en sang og derefter modtage en tekstbesked med titel og kunstner.

Selskabets tidligere anvendelse af lydgenkendelse gav det et omdømme som et musikbranchens mest innovative.

Siden Shazam i 2008 lancerede sin app til både iPhone og Android-mobiler har over en milliard mennesker hentet tjenesten, skriver Financial Times.

/ritzau/