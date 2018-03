Anti-korruption: Grønland har lav risiko for korruption

Kathrine Kruse Fredag, 02. marts 2018 - 18:21

Inatsisartut-medlem fra Inuit Ataqatigiit Aaja Chemnitz Larsen har i et §37-spørgsmål til Naalakkersuisut stillet spørgsmål om antikorruptionsstrategi.

Aaja Chemnitz Larsen begrunder sine spørgsmål blandt andet med, at nogle brancher her i landet er ekstra udsatte for korruption:

- Typisk da der er mange økonomiske interesser på spil. Det gælder for eksempel fiskeri-, byggeri- og råstofbranchen. Der har været en del fokus på de to sidste brancher, men ikke nogle nævneværdige initiativer til at bekæmpe korruption indenfor fiskeriet, skrev Aaja Chemnitz Larsen blandt andet, da hun medio februar stillede sine spørgsmål om antikorruptionsstrategi til Naalakkersuisut.

Men ifølge Naalakkersuisut er der lav risiko for korruption her i landet:

- Transparency International Greenland har gennemført undersøgelser, der heldigvis indikerer, at risikoen for korruption er lav her i landet, lyder svaret fra Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter Aqqaluaq B. Egede fra Inuit Ataqatigiit til sin partikammerat.

Og han fortsætter:

- For så vidt angår byggeriet, som du nævner som en branche, der skulle være særligt udsat for korruption, så er Naalakkersuisut ikke enig i betragtningen, idet området er reguleret ved lov om udbud og konkurrencemyndighederne aktiv modvirker kartelaftaler.

Ingen behov for øget bekæmpelse af korruption

Naalakkersuisut-medlemmet fortæller herefter, at Naalakkersuisut på deres eget område i oktober 2016 har fastsat en antikorruptionspolitik for medarbejdere i Naalakkersuisuts centraladministration og underliggende enheder:

- Der er etableret en whistleblowerordning, der sikrer alle ansatte i selvstyret om ulighed for uden frygt for negative ansættelses retslige reaktioner at meddele forhold vedrørende grove fejl, uregelmæssigheder og forsømmelser i sagsbehandlingen, grove overtrædelser af interne retningslinier og begrundede mistanker om grove lovovertrædelser.

Til spørgsmålet om Naalakkersuisut er i dialog med kommunerne om initiativer for at bekæmpe korruption og om en øget koordination vil styrke indsatsen, lyder svaret fra Aqqaluaq B. Egede:

- Naalakkersuisut fører tilsyn med kommunerne, herunder om kommunerne overholder sagsbehandlingsloven. Naalakkersuisut mener ikke, at der på dette felt er behov for øget koordination.